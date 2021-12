Aidi Vallik: ehk ikka oleme hoitud?

Kõik aastad on tulnud selleks, et 365 päeva pärast ka minna – enamasti mõtled, et tänu jumalale, vahel jällegi on kahju aasta sabast lahti lasta, sest see on nii hea olnud.

Nüüd veerebki ajaloo kolikambrisse 2021. aasta – teine koroona-aasta, vaktsineerimisaasta, kohalike omavalitsuste ja presidendi valimise aasta, Kaja Kallase valitsusaasta, koroonavastaste mürglite aasta, kõrvetavalt kuuma suve aasta ja tavatult varase talvetulemise aasta… ja nii edasi, kuidas kellelegi.

Palju sellest, mis oli, on osutunud õpetlikuks ja harivaks. Ehk ongi praeguse aja suurimad õppetunnid seotud rahvahulkade mõjutamise ja manipuleerimisega, teiste inimeste usaldamise ja mitteusaldamise küsimusega, tõese ja ebatõese info eristamise ning infoallikate valiku oskustega.

