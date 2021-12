Vehklejad tegid spordiaasta auhindade jagamisel puhta töö

Aasta naissportlase tiitli sai kolmapäeva õhtul Haapsalu vehkleja Katrina Lehis, parima võistkonna tiitli epeenaiskond ja parima treeneri tiitli naiskonna peatreener Kaido Kaaberma.

„Mul on au seista siin arvestades, kui tugevad nominendid olid minu kõrval,“ ütles Lehis auhinda kättesaades. Lehis tänas kõiki toetajaid, oma treenerit Nikolai Novosjolovi ja oma perekonda. Tänamise ajal puhkes Lehis nutma, mille peale sai suure aplausi.

Lehist kirjeldati kui sportlast, kelle pilgust piisab, et vastane kartma hakkaks. Tänavustel Tokyo olümpiamängudel sai Lehis individuaalvõistlustel pronksmedali ja tõi ankrunaisena võistkonnale kuldmedali.

Aasta võistkonnale andis auhinna üle president Alar Karis. „Olete sportlastena toonud ärevaid hetki ka öötundidel. Väikese rahva sportlane, kes tuleb esikümnesse, rääkimata poodiumile, on hea tulemus,“ ütles Karis.

Eesti epeenaiskonda kirjeldati nominente tutvustades sõnadega: „Samuraide maal torgati läbi kõik, kes teele ette jäid.“

Epeenaiskonna lavale tulles ei tahtnud saalist tulev aplaus kuidagi lõppeda. „Külmavärinad tulevad siiani peale,” ütles Lehis. „Aitäh teile, Eesti rahvas. See on teie võit.”

Aasta treenerit Kaabermad kirjeldati kui meest, kes on öelnud, et neljas koht on jama ja viis epeenaiskonna Tokyo olümpial kullani. Kaaberma tänas Kristjanit kätte saades epeenaiskonda. „Te tegite Tokyos imelisi tegusid. See Kristjan ei kuulu 100 protsenti mulle, vaid ka teie kõigi individuaaltreeneritele,“ ütles Kaaberma.