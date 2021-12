LOETUIMAD LOOD 2021: hunt vaatas autojuhiga tõtt

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 7. detsembril ilmunud lugu „Hunt vaatas autojuhiga tõtt”.

Reede õhtul trehvas Annika Tuurmaa Seljaküla–Keedika vahelisel teelõigul, umbes 54. kilomeetriposti juures maanteel jalutavat hunti. „Minu jaoks oli see harukordne elamus ja üks väga suure unistuse täitumine,” ütles Tuurmaa.

„Algul vaatasin, et koer. Kuna olen ennegi hulkuvaid koeri varjupaika viinud, mõtlesin, et hea küll, jälle mõni hulkur. Lähemale jõudes selgus aga, et hoopis hunt,” ütles Tuurmaa. Hunt jooksis tükk aega Tuurmaa auto ees. „Võtsin hoo maha, siis jäi tema ka seisma ja vaatas umbes sellise näoga, et noh, tuled ka või? Lasin signaali ka, et ta tee pealt ära läheks, aga ei miskit! Lõpuks keeras ühele metsateele ja jäi jälle vaatama, et kas ma ei tulegi.”

Seljakülas elava Tuurmaa sõnul oli see tema esimene kohtumine hundiga. „Hunt on olnud mu lemmikloom väga-väga kaua ja poleks elus uskunud, et teda päriselus kunagi üldse kohata võiksin.”