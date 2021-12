Läänemaa haigla avab taas koroonaosakonna

Koroonaviiruse tase on tõusmas kõikjal Eestis, ka Läänemaal ning selle tõttu avatakse haiglas taas koroonaosakond.

“Ilmselt peame lähipäevil avama,” ütles Läänemaa haigla ravijuht Alge Vare täna ennelõunal.

Täna ennelõunal oli haigla erakorralose meditsiini osakonna (EMO) valvetuppa paigutatud kaks koroonahaiget, et nad teisi EMO patsiente ei nakataks. Nad on Vare sõnul nn esmased, neil pole varem COVID-19 viirusega nakatumist tuvastatud.

Millal koroonaosakond taas avatakse, see polnud täna ennelõunal veel selge.

“Me hakkame jälle tasapisi pihta. Tavaliselt algame kaheksa kohaga, kuni 18 voodikohta on meie võimekuse piir,” ütles Vare. “Püüme hakkama saada.”

Eilse ööpäeva jooksul analüüsiti 116 läänlase koroonaviiruse teste, millest 16 ehk 13,8% olid positiivsed.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 637. Läänemaast madalam on haigestumus Hiiumaal (303) ja Saaremaal (483), Ida-Virumaal (619) kõrgeim on see Põlvamaal (1319). Eestis keskmiselt on näit 604.

Kokku on Eestis surnud 1895 koroonaviirusega nakatunud inimest.