Rongiga saab Rohukülla 2028. aastal

Kooskõlastusringile saadetud raudtee arendamise tegevuskava järgi valmib Rohukülani viiv raudtee 2028. aastal. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul saaks töödega ka paar aastat varem lõpetada, kuid see nõuab poliitilist otsust ja lisaraha, vahendas ERR.

Tegevuskava järgi hakatakse Risti-Rohuküla raudteelõiku ehitama alates 2025. aastast. Haapsallu, aga ka sealt edasi Rohukülla jõuaks rong selle plaani järgi 2028. aasta lõpuks.

„See sõltub kõik rahastusotsustest. Põhimõtteliselt on võimalik hakata ehitama ka aastal 23 ja jõuda aastal 26 Rohukülani. Et ehituslikult on see ka võimalik. Aga see eeldab valitsuse otsust, et on võimalik sellele rahastust leida ka varem,“ rääkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi raudteetalituse juhataja Indrek Laineveer.

Haapsalu volikogu esimees, keskerakondlane Jaanus Karilaid usub, et tegevuskavasse võiks kirjutada siiski hoogsama eesmärgi. „Me tahaksime tõsta seda ambitsiooni taset. Eeldused ja tõenäosused suurenevad kohe, kui me vastavates dokumentides ja tegevuskavades näitame ära sellise selgema eesmärgi, et mitte 28, vaid 26, ütles Karilaid.