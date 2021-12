Galerii: Rannaküla sadama ehitus Nõval käib täie hooga

Fotod: Urmas Lauri



Nõva Rannaküla sadama ehitustööd käivad pakasele ja lumemöllule vaatamata täie hooga.

“Niipalju kui saavad, niipalju ehitajad teevad praeguse ilmaga,” ütles Lääne-Nigula abivallavanem Taivo Kaus. “Praegu nad ütlevad, et on graafikus. Eelmsel reedel oli nõupidamine, ehitaja kinnitas, et materjal on tellitud, tarneprobleeme pole.”

Päris valmis sadamat ühe hooga ilmselt ei saada, sest külmunud pinnasel ei saa kõiki töid teha. “Viimased kivipaigaldustööd jäävad kevadesse,” nentis Kaus.

