Lõuna-Läänemaa JK naiskond alustab rahvaliiga meistrivõistluste mängudega

Veel enne jõulupühi alustab Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi naiskond, kes on üle aastate pääsenud naiste rahvaliiga saalimeistrivõistlustele.

On väga eriline just see, et naiskonna taassünni initsiaatorid on klubis aastal 2008. alustanud esimese põlvkonna jalgpallurid. Lisaks teevad kaasa ka klubi niinimetatud teine põlvkond. Kokku on naiskonna nimekirjas hetkel 16 naisjalgpallurit. „Olen ääretult õnnelik ja uhke, et tüdrukud on ette võtnud palju energiat ja ajakulu nõudva projketi. Aitan neid nii palju kui oskan. Teen seda suure rõõmuga. Kõik tüdrukud panustavad ja veavad naiskonda koos,” ütles treener Jaanus Getreu. Naiskond on leidnud endale peatoetaja, tellitud on uued võistlusvormid.

Naiskond treenib juba poolteist kuud Lihula uues spordihoones. Ka kõik kodumängud mängitakse samas võimlas.

Kokku teeb eeloleva saalihooaja rahvaliiga meistrivõistlustel kaasa üheksa Eesti klubi. Mängitakse kahes alagrupis, kus tuleb jõuda kahe parema hulka, et pääseda poolfinaalidesse. Lõuna-Läänemaa JK loositi viiesesse alagruppi.

Esimene mäng ootab ees juba ennem jõulupühi, 20. detsembril algusega kell 19, kui kohtutakse kodusaalis Pärnu JK Vapruse rahvaliiga naiskonnaga.

Naiste rahvaliiga II alagruppi kuuluvad: Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi, FC Estonian Business School, Keila JK, Põhja Tallinna JK Volta, Pärnu JK Vaprus.

Kokku mängitakse alagrupis kaheksa mängu. Iga naiskonnaga kodus ja võõrsil formaadis. Rahvaliigas ei tohi kaasa teha Eesti liigasüsteemis kaasa tegevad naismängijad.

Tegemist on 27-aastase ajalooga klubi esimese naiskonnaga, kes osaleb mingis Eesti liigas. Küll aga on seda teinud Lõuna-Läänemaa JK tüdrukute võistkonnad. Eesti noorte meistrivõistlustel on oldud vägagi edukad.

2009. aastal võideti B-klassi Eesti meistrivõistluste pronksmedal. 2010 aastal tuli A-klassis jääda esimesena medalita. 2011 aastal lõpetati kuuenda kohaga. Aastal 2014 tegid debüüdi klubi 14 aastased, kes võitsid Eesti meistrivõistlustel viienda koha.

Viimastel aastatel on Läänemaa naiste jalgpall üle elanud keerulisi aegu. Kuigi meil on maakonnas mitmed naisjalgpallurid, kes teevad kaasa Eesti naiste meistriliigas, samuti toimuvad meil iga-aastased maakonna meistrivõistlused.

Samas on uute tüdrukute-naiste võistkondade moodustamine ja tekkimine võistlustasandil Eesti tasemel võistlusteks olnud väga keeruline. Õnneks on see aasta pakkunud positiivseid arenguid. Tüdrukute-naiste jalgpall oli veel kümmekond aastat tagasi Läänemaal sportlikus plaanis edukas. Lihula, Virtsu ja Taebla koolid võitsid medaleid ja meistritiitleid Eesti koolispordi liidu meistrivõistlustel. Taebla spordiklubi ja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi tüdrukute võistkonnad võitsid medaleid Eesti noorte meistrivõistlustel. Paljud nimetatud kahe klubi kasvandikud jõudsid Eesti noortekoondistesse ja sealt hiljem ka Eesti naiste meistrisarja.

Nüüd on olukord, kus saame taas rääkida tüdrukute-naiste jalgpalli väikesest tõusust ja arengust. Haapsalus treenib suur tüdrukute jalgpalligrupp. „Meil on hetkel 15 tüdrukut ja usun, et tulevik saab olema paljulubav,” ütles treener Ulrika Tülp.

Ka mitmes Läänemaa koolis on tekkinud jalgpallihuviga tütarlapsi. Samuti on Lihulas taas tüdrukud jalgpalli juures. Omaette gruppi küll tüdrukutel ei ole, kuid nad proovivad endises Läänemaa linnas koos poistega sammu pidada. „Lihulas on meil 12-15 tüdrukut, kes osalevad treeningutel poistega koos. Seda kahes grupis, nooremad 1-3.klass, vanemad 4-6.klass. Olen rõõmus, asi võtab jumet,” ütles treener Jaanus Getreu.

Kui Läänemaal mängivad erinevad meeskonnad erinevates liigades ja sarjades kogu aeg ja igal aastal, siis maakonna naiskond mängis Eesti sarjas viimati 2010-2011 aastal ja noored 2018 aastal. „Noortega mängisime rahvaliigas 2018. aastal. Olime üsna heas seisus, kuid meil oli palju noori, kellele ei saanud eriluba võistlustel osalemiseks,” ütles Tülp. Taebla spordiklubi teenis nimetatud aastal noorte rahvaliigas oma alagrupis korraliku viienda koha.