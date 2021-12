Läänemaale koroonaviirusega nakatunuid ei lisandunud

Viimase ööpäeva jooksul Läänemaale uusi koroonaviirusega nakatunuid ei lisandunud. Ööpäeva jooksul tegi koroonatesti 16 läänlast.

12. detsembri hommikuse seisuga on haiglas 275 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 187 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 159 ehk 85% on vaktsineerimata ja 28 ehk 15% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 26 uut haigusjuhtu. Suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 4618 testitulemust, millest 377 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 223 vaktsineerimata ja 154 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 2367 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 282. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 220 347 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 60,3%.