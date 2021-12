Saja-aastane Alma Leppik: elu on olnud pikk ja õnnelik

5. detsembril saja-aastaseks saanud Alma Leppik võttis sügisel kartulid üles, teeb igal õhtul korraliku jalutuskäigu ja käis oma sünnipäeval sellessamas kirikus, kus ta 1921. aastal ristiti.

7. detsembril tuleb Leppik kõbinal ukse peale, võtab lilled vastu, pakub lahkesti istet ja näitab raamatut, mille EELK piiskop Tiit Salumäe oma sünnipäevaks välja andis ja talle sünnipäevaks kinkis. „See on tal omatehtud raamat,” ütleb Leppik. Salumäe on Leppikust 30 aastat noorem, laps alles, aga raamat on tore, filosoofilise pealkirjaga – „Minevik on olevik”. Leppik ses nii kindel pole. Seda, et elu võib nii hea olla kui praegu, poleks Leppik osanud uneski näha, aga selle jutuni pole me veel jõudnud. Esialgu kraamitakse välja Haapsalu linnapea Urmas Suklese kingitud Haapsalu sall – pidi olema mehe kujutud. Leppik seisukohta ei võta – kui mehe, siis mehe. Pitssall ise on igatepidi üks kena tükk asja.

Fotod: Urmas Lauri

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!