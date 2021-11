Haapsalu raamatukogus näeb näitust rebasest

Malle-Liisa Raigla fotod

Rühmitus Valge Daami Kirjastus avas Haapsalu raamatukogu trepigaleriis näituse „Reinuvader rebane ja teised lood”.

Näitus on inspireeritud Ernst Peterson-Särgava raamatu „Ennemuistsed jutud Reinuvader rebasest”. Rühmituse eestvedaja Aide Leit-Lepmets ütles, et vaatab koos illustraatorite rühmitusega iga aasta alguses üle, millisel autoril on tulemas ümmargused aastapäevad. Just seeläbi jõudis rühmitus rebase teemani. „Jõulukuul sobivad rebase punased värvid,” ütles Leit-Lepmets. „Näitus on ilus ja helge.”

Leit-Lepmetsa sõnul on näitusel olevad tööd valminud spetsiaalselt näituse tarbeks, vaid kaks tööd on autoritel olnud varasemalt valmis. Kokku on näitusel tööd seitmelt autorilt Maarja Aaloelt, Kersti Brandilt Epp Ehasalult, Aide Leit-Lepmetsalt, Kristel Terepingilt, Aire Trummalilt ja Merit Tõnsilt.

Valdav osa töödest on valminud spetsiaalselt näituse jaoks.

„Reinuvader rebane ja teised lood” on rühmituse 7. näitus.