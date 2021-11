Hannes Rumm: meie murtud tiivaga lind

Keskkonnaminister Tõnis Möldri ametist lahkumist käsitleti kui üht poliitikut tabanud isiklikku saatuselööki, mis on ainult tema ja tema kodupartei probleem.

Sama juhtus vaid veidi varem kultuuriminister Anneli Oti lahkumisega. Kuigi lahkumise põhjus oli ministri ametialane läbikukkumine, õnnestus Keskerakonnal teha sellele suitsukatet jutuga ebaõiglastest rünnakutest, mis ministrit tema vaktsineerimise teemal tabasid.

Viimastel aastatel on aeg-ajalt ikka kombeks kurta, et riigikogu liikmete tase ajapikku aina langeb. Ei vaidle vastu, aga minu meelest on probleem palju tõsisem – ajapikku aina langeb ka ministrite professionaalne tase. See on aga palju ohtlikum, sest ministrite otsustel või otsustamatusel on Eesti igapäevaelule märksa vahetum mõju kui seaduste kvaliteedil.

