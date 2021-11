Keeletark: kas okkab või šokeerib?

1975. aastal pakkus Johannes Türn Sirbis ja Vasaras välja šokeerima omakeelse vaste – okkama.

Keeleteadlane Henno Meriste on kirjutanud, et „emakeele uhkavast lättest saame ammutada veel lõpmatult palju“. Nii see on – okkama on tabav ja pakub värvikat alternatiivi sõnale šokeerima.

Kuidas aga okkama toona vastu võeti? Leiti, et okkama on pisut naljakas, aga sellega võib harjuda, „pealegi meenutab ta okkaga (okkana) torkamist ja see annab sõnale huvitava varjundi“.

Vähest kasutamist okkama 1970ndatel leidis, näiteks kirjutati Sirbis ja Vasaras, et „meie sõnalis-rujaline ulmus lokkab ja okkab“. Okkama on igal juhul velmamist (velmama on taaselustama, tegu on 1950. aastatel loodud tehistüvega, mille alus on olnud ersakeelne velmems – ellu ärkama) vääriv.