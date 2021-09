Posti tänava asfalteerimine algab tuleval nädalal

Haapsalu Posti tänavat ehitava ettevõtte YIT projektijuht Riho Tahker ütles, et asfalteerimine on plaanis küll tuleval nädalal, kuid kehva ilma tõttu võib see pisut edasi lükkuda. Lõik Tallinna maanteest Nurme ristmikuni on ka ainus peatänava osa, mis asfaltkatte saab. Ülejäänud tänava kate tuleb graniitkividest ja nendel lõikudel hakkab kehtima kiiruspiirang 30 km/h.

Asfalteeritud osale ei ole plaanis liiklust peale lubada. Seda tänavalõiku kasutab ehitaja ise, hoiustades seal materjali ja masinaid.

Haapsalu peatänava remont algas 5. juulil, valmis peab see saama 31. jaanuaril.

Teed ehitab AS YIT ja ehitus läheb kokku maksma 3,675 miljoni eurot. Haapsalu sai riigilt tee-ehituseks miljon eurot, sellele lisati 300 000 eurot nn koroonaraha, puuduoleva summa katab linn laenurahaga.