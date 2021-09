Õpilaste vaktsineerimine Läänemaal võtab hoogu

Kui Läänemaa vaktsineeritute hulk täiskasvanute hulgas on kõvasti üle Eesti keskmise, siis noorte vaktsineerimise poolest oleme olenevalt vanusegrupist viimase nelja-viie maakonna hulgas.

Koolidest on vanematele saadetud nõusolekuvormid, milles küsitakse luba lapse Covid-19 vastu vaktsineerimiseks ja koroonaproovi võtmiseks. Kuigi vastata paluti niipea kui võimalik, on vastamise tähtajad kooliti erinevad. Enamasti on tähtajad alles kätte jõudnud või kohe kätte jõudmas.

Läänemaa ühisgümnaasiumi direktori Ain Iro sõnul on ka neil nii. „Info selle kohta, mida vanem vastas, on ainult kooliõel,“ selgitas Iro. „Kooliõde hakkab meil vaktsineerima, kui on neid, kes seda soovivad.“ Kas soovijaid on, Iro ei tea. Enda sõnul keskendub ta juhina kooli peamisele ülesandele, õppetöö korraldamisele.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!