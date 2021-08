Koerad hõivasid Uuemõisa pargi

MTÜ Nublu korraldatud 17. Haapsalu rahvuslik koertenäitus tõi nädalavahetusel Uuemõisa parki 540 koera oma 450 omanikuga.Näitus sai tõeliselt rahvusvaheline, eriti praeguseid olusid arvestades. „Kõige kaugemad koerad olid Inglismaalt, kõige rohkem Eestist ja Soomest. Tuldi ka Lätist-Leedust, Poolast, Rootsist, Taanist ja Venemaalt,” ütles üks korraldajatest Hedi Kumm. Ta lisas, et õnneks on nüüd vähemalt vaktsineeritutel võimalik reisida.Kõige enam oli näitusel spanjeleid, chihuahua’sid, Ameerika Staffordshire’i terjereid ja basenji’sid. „Mõned koeratõud on tõepoolest vahel justkui rohkem moes. Retriivereid, keda meil kindlasti väga palju kasvatatakse, oli seekord vähem,” rääkis Kumm.Vähem levinud tõugudest jõudsid Uuemõisa näitusele Friisi linnukoerad, Itaalia karmikarvalised linnukoerad ja Lääne-Göta spitsid.Kummi enda koerad sel korral näitusel ei esinenud. Ühel Haapsalu koeral läks näitusel väga hästi – Kristiine Uspenski samojeedi koer Smiling Snowball Hit the Bulls Eye tuli mõlemal päeval kogu näituse nelja parema hulka.