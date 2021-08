Valge Daam vallutab promenaadi

Täna õhtul teatrietendustega algava Valge Daami aja kese koos käsitöölaadaga kolib sel aastal promenaadile, kuid tegevust jagub ka teistesse linna paigusse.

Otsus sel aastal Karja tänavalt promenaadile kolida tehti Valge Daami aega korraldava Haapsalu kultuurikeskuse direktori Gülnar Murumäe sõnul juba kevadel. „Kuna Posti tänaval on remont ja lossiplats peab olema avatud parkimiseks, jääks Karja tänav meile kitsaks. Tahame anda laadalistele ja külalistele hingamisruumi,” selgitas ta.

Kevadisest Lääne Elu küsitlusest, millise ürituse ärajäämisest oleks inimestel kõige rohkem kahju, selgus, et kõige rohkem tuntaks puudust Valge Daami ajast. „See on ülekaalukalt kõige populaarsem sündmus ja seetõttu me ka pingutame ja anname endast parima, et see toimuks,” ütles ta.

Promenaadi kaldapealsel sätivad laupäeval ja pühapäeval oma letid üles käsitöölised ja toidumüüjad. Laada peakorraldaja Janne Silla sõnul on müüjaid üle saja. „Käsitöölisi on tänavu rohkem, toidupakkujaid vähem. Enamik on sellised, kes varemgi meie laadal käinud,” lisas ta. Sild ütles, et nii nagu varasematel aastatel, polnud korraldajatel võimalik kõiki soovijaid vastu võtta. Laadaletid ulatuvad kuursaali juurest Aafrika rannani ning laat algab laupäeval ja pühapäeval kell 10.

