Läänemaa jalgpallurid mängivad meistriliigas

Eesti jalgpalli kõrgseltskonnas mängivad viis Läänemaa jalgpallurit tegid viimastes voorudes suurepärased etteasted.

Naiste meistriliigas suutis Ulrika Tülpi koduklubi Saku Sporting alistada valitseva meistri Tallinna FC Flora. Trinity Õismets võitis koos Pärnu JK Vaprusega Viljandi Tulevik/Suure-Jaani Ühendnaiskonda ja Pärnu JK Vapruse meeskond tegi aga üllatustulemuse Premium Liigas.

Rocco Mõtt, Reno Mark ja Virgo Vallik aitasid vormistada medalipretendent Paide Linnameeskonna vastu ilusa mänguga viigipunkti.

Naiste meistrisarjas võttis tabeli teine, Saku Sporting kodus vastu Tallinna FC Flora, mil viimaste aastate Eesti naiste jalgpalli valitseja oli kahtlemata raske vastane. Koduväljakul mänginud Sporting tegi suurepärase etteaste ja suutis juba kolmandal minutil löödud väravast vastase alistada.

Oluline roll oli taas Taeblast pärit Ulrika Tülpil, mil mängu 62 minutil tuli meie jalgpallur platsile ja aitas Saku naiskonna võidusadamasse. „Sellist mängu on raske kommenteerida. Emotsioon on siiani ülim. Kui tiimina end kokku võtame, suudame kõike. Kõik andsid endast 101 protsenti ja see tõi tulemuse” ütles Tülp kolm päeva pärast võitu.

Seda, et jalgpall on kõik-ühe, üks-kõigi eest mäng, näitasid ka Pärnu JK Vapruse naised.

Alles paar nädalat tagasi lõpetas ootamatult karjääri Vapruse olulisemaid lülisid, Valgevene parim naisjalgpallur Anastasija-Grazyna Shcherbachenia.

Naiskonnale raske olukord tuleb sellistes momentides lahendada. See võtab aega, kuid treenerid peavad suutma leidma lahenduse. Esimene positiivne mäng tehti kohe võõrsil Viljandi JK Tulevik/Suure-Jaani ÜN vastu. Võit tuli kindlalt 4:1.

Tabelinaabrite vahelised etteasted on alati väga olulised ja siin tõmbasid suvepealinna naised pikema õlekõrre ja jätkavad neljandal real.

Vatla jalgpallur Trinity Õismets, kes teeb oma meistrisarja debüütaastat, kogub järjest mänguminuteid. Meistrliigas ka kaks väravat löönud poolkaitsja sai väljakule nüüd 53 minutil.

Väikese vigastuse äsja seljatanud ja peatselt 18. aastaseks saav sportlane mängis viimati nii palju esimesel mail JK Kalevi vastu. “Kogu naiskonna poolt hea esitus. Jaksasin kogu aja ja mis peamine jaksasin ka kaasa mõelda. Omasin ka kahte suurepärast väravavõimalust” analüüsis Õismets oma esitust.

Mõtt, Mark ja Vallik alustasid Paide vastu kolmekesi algkoosseisus. Rocco Mõtt 100 mängu JK Vapruse esindusmeeskonnas.

Pärnus võttis kohalik JK Vaprus tähtsas mängus vastu Paide Linnameeskonna, mil mängu tähtsus oli mõlemale tiimile väga suur. Vaprus kindlustab kohta kaheksandal positisoonil, Paide jaoks on iga võit tagumise otsa meeskonna vastu medali jahi poole liikumisel elutähtis.

Nüüd said nad aga vastu näppe. Intriigididest tulvil Paide, kust nädalaga on lahkunud mängija Karl Mööl, kui viimati abitreener Indrek Zelinski, jäid suvepealinna esiklubile alla. Jah, alla jäämiseks võib nimetada 1:1 viiki. Anton Krutogolov viis pärnakad juhtima. Halvimast päästab paidekad Andre Frolov.

Läänemaa jaoks on see kohtumine väga märgiline, sest Premium Liigas mängivad kolm lõunaläänlast: Virgo Vallik, Rocco Mõtt ja Reno Mark alustavad tähtsat kohtumist kõik koos algkoosseisus. Nii nagu näiteks kümme aastat tagasi esimeses klubis, Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubis erinevatel turniiridel.

Kõik kolm teevad nagu alati suurepärase etteaste ja nende panus koos meeskonnakaaslastega on tähtsasse viigipunkti suur.

Veel on eriline mäng Rocco Mõtti jaoks. Enne mängu ulatatakse talle särk numbriga 100!

See tähendab, et meie mehel täitus sada kohtumist Pärnu JK Vapruse esindusmeeskonnas.

Neist 51 on ta mänginud kõrgeimas, Premium Liigas!

Huvitav fakt: nimetatud viis jalgpallurit on pärit väikestest maakohtadest.