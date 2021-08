Galerii: Europe Direct teabekeskus sai maja külge sildi

Europe Directi uue perioodi alguse märgina avati esmaspäeval SA Läänemaa hoonel Europe Direct teabekeskuse silt, millelt eemaldasid katte Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

„Tihtipeale kiputakse rääkima, et Euroopa seal ja meie oleme kusagil siin. Unustades ära, et ei ole Euroopat seal, vaid me oleme osa Euroopast ja Euroopa on siin meiega,” ütles Hololei. Ta lisas, et avatav keskus on hea võimalus seda meelde tuletada.

Hololei sõnul on leidub alati neid, kes Euroopa asjade vastu huvi tunnevad ning Eurpe Direct keskus on koht, kus inimesed võivad seda teavet saada ja oma uudishimu rahuldada. „Selline keskus kinnistab mõtet, et Euroopa on samamoodi siin Haapsalus nagu ta on Pariisis, Lissabonis või Madridis,“ ütles Hololei.

Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Europe Direct keskuse eesmärk on pakkuda üldist teavet Euroopa Liidu kohta. Teabekeskused tegutsevad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Läänemaal avati Europe Direct teabekeskus esimest korda 2013. aastal. Keskuse koordinaatori Ege Tatarmäe sõnul sai Läänemaa keskus rahastuse ka järgmiseks viieks aastaks.