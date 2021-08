Juhtkiri: kolmeks loe

Mõnevõrra üllatuslikult tõmbas Lääne-Nigula vallavalitsus Oru osavalla moodustamisele jämeda kriipsu peale – osavalda toetas vaid kaks liiget, viis oli vastu ja üks jäi erapooletuks.

Vallavalitsuse protokollist ei selgu, kui kaua ja kas vallavalitsus asja arutas. Ka pole kirjas, mis kaalutlustel hääletati vastu ja poolt. Lääne-Nigula abivallavanem Taivo Kaus ütles Lääne Elule, et osavalla moodustamine ei ole mõistlik, arvestades kaasnevaid kulusid. Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa rõhutas, et vallavalitsuse „ei” ei tähenda „eid” Oru osavallale, küll aga tähendab see „eid” konkreetsele orulaste taotlusele. Teisisõnu siis osavallale, nagu need on juba neli aastat tegutsenud Martnas, Nõval, Noarootsis ja Kullamaal, oma ametnike ja osavallavanemaga. Mõlema selgitustest jääb kõlama vajadus suure ja süsteemse reformi järele, milleks ühe, viienda osavalla moodustamisest ei piisa.

Ühest küljest võib mõista Lääne-Nigula vallajuhtide ihalust, et valitseks kord. Lääne-Nigulas on kaheksa piirkonda. Neli aastat on elatud nelja osavallaga, mis moodustusid ühinemise tuules. Kolmes kohas tegutsevad kogukonnakogud, neljandas on kohalikku elu edendanud arenguselts. Segadikus korra loomine on kahtlemata ahvatlus, millele on raske vastu panna.

Teine asi on see, kuidas seda teha. Kas kaotada osavallad sootuks? Kahtlane. Valimised on ukse ees ja rahvas ei taha. Kas luua kaheksa osavalda? Kah kahtlane. Nagu selgub Geomedia analüüsist, läheb see üht-teist maksma, palju rohkem kui Oru osavald. Kolmas võimalus oleks luua mitmest osavallast koosnevad teeninduspiirkonnad. Poleks nagu väga viga, aga ei tea, kas välja kujunenud ja tugeva identiteediga kandid tolle „kolmeks loe” alla neelavad.

Kuni selgust pole, võiks lähtuda asjaolust, et Oru kogukond tahab osavalda. Kokkuhoid ja umbmäärane ihalus maailma korrastada pole põhjus, et Oru elanikele oma osavalda keelata.