Lihulas mälestati Euroopa kuulitõukemeistrit

Pühapäeval, 8.augustil peeti Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi eestvedamisel, Lihula kultuuripäevade raames kaheksandat korda kuulitõukesangari Aleksander Kreegi mälestusvõistlusi.

Käesoleva aasta mälestusvõistlused olid nii öelda ilma suurte staarideta. Olukorra tingis koroonaaeg ja üksteise otsas olevad võistlused. Samal päeval peeti mitmes kohas võistlusi, mil üks võistlus mõjutas teist.

Siiski olid Lihulas võistlemas mitu väga heal tasemel tegijat. Noorte võistluses näiteks U14 Eesti noorte meister kettaheites Frank Vali, Pärnumaa mitmekordne meister Kevin Leemets.

Naiste võistluses aga Lihulast sirgunud Eesti karikavõitja ja mitmekordne medaliomanik ning paljukordne medaliomanik Gertu Küttmann, kes siirdub sügisel treenima ja õppima Ameerikasse.

Lisaks Eesti naiste odaviskemeister ja Eesti naiste jalgpallikoondislane, sügisel Itaaliasse mängima siirduv Tallinna Kalevi värve kaitsev Gerli Israel.

Neidude U16 vanusegrupis võidutses Claudia Järve, kellele mõõtsid kohtunikud 8.44 meetrit. Hele-Liis Loops tõukas vaid seitse sentimeetrit vähem – 8.37.

Poiste U14 klassis võidutses Frank Vali. Parimal katsel tõukas ta kolmekilost raudmuna 13.46 meetrit.

Poiste U18 grupi esikoha sai Lõuna-Läänemaa JK väravavaht Ken-Indrek Klimpuš, mil esimene võistlus tõi viiekilose kuuliga tulemuseks 10.90 meetrit.

Põnev esikohaduell oli aga U16 vanusegrupi poiste võistluses. Kevin Leemets Lihulast ja Joonas Vestli Vatlast pakkusid superesituse. Mõlemad noormehed parandasid ka isiklikke rekordeid.

Joonas tõukas oma parima esimeses, Kevin aga viimases voorus. Joonasel esikoht 11.79 meetrit, Kevin kaotas vaid 12 sentimeetrit ja saavutas tulemuse 11.67 meetrit. Kolmas koht tuli Rasmus Neemele tulemusega 9.73 meetrit.

Naiste võistluse esikoht läks kindlalt Gertu Küttmannile. Oma kunagisel kodustaadionil tõukas ta tõusava joones, parandades iga katsega oma parimat. Lõpuks sai protokolli kirja 13.78 meetrit.

Gerli Israel sai 11.37 meetriga tulemusega teise ja Lihula oma sportlane Ene Siitsmann 9.51 meetriga kolmanda koha. Eriauhind kuulus veel Lihula juurtega Mari-Ann Järvele.

Meeste võistluses sai esikoha Andres Kasela. Tema pikim kuulikaar kandus 11 meetri ja 41 sentimeetri kaugusele. Põnev oli duell vendade Raul ja Laur Oberschneiderite vahel. Lõpuks tõmbas pikema õlekõrre Raul.

Eelnevatel aastatel on Lihulas alati kohal olnud Eesti absoluutne paremik! Lihula staadionil on tõugatud ka 20 meetrine kuulikaar Kristo Galeta poolt, kes hetkel hoidmas ka Eesti rekordit.

Lihulas on tippude poolt püstitatud isiklikke rekordeid, hooaja marke. Kõige erilisem on aga see, et meie kuulitipud kiidavad Lihula tõukeringi, mis Kristo Galeta meelest on see Kadrioru staadioni ja Pärnu rannastaadioniga Eesti kolme parema hulgas.

Suur tänu tublile kohtunikebrigaadile ja toetajatele: Lääne Elu, AS Uninaks, Narma OÜ, R&O Ehitus, N-Ehitus, Lääneranna Vald ja perekond Jõgi.

Aleksander Kreek

Euroopa kuulitõukemeister Aleksander Kreek sündis Lihulas, Käru talus 1914 aastal. Ta tuli Euroopa II meistrivõistlustel Pariisi meeste kuulitõukes esimeseks tulemusega 15.83.

Lisaks oli ta kuulitõukes neljakordne ja kettaheites ühekordne Eesti meister. Ta uuendas viis korda Eesti rekordit ja tema parimaks jäi 16.40.

Sõja puhkedes põgenes ta läände ja suri 1977 aastal Kanadas, Torontos.

Aleksander Kreegi pojapoeg Adam Kreek on olümpiavõitja Kanada kaheksapaadil ja lisaks ka kolmekordne maailmameister.