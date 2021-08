Erki Meister avab kodulinnas kuldse näituse

Täna avab maalikunstnik Erki Meister Haapsalu kunstikooli galeriis näituse „Kuldne”, kus maalidele ikoonilaadse sära saavutamiseks on sinna põimitud mitmesuguseid tehnikaid.

Meister tõdes, et tema eelmisest näitusest on möödas pea kümme aastat, viimane näitus Haapsalus jääb veelgi kaugema aja taha. „Võibolla polekski näitust teinud, kui ma poleks Haapsallu elama tulnud,” rääkis Meister näituse sünniloost. „Siin on tõesti loometööks väga hea keskkond, eriti talvel, kui kõik on vaikne ega ole segavat müra,” lisas ta.

Kunstniku sõnul on ka koroonaaeg talle omamoodi hästi mõjunud. „Tavapärasest rohkem oli vaba aega, et loominguga tegeleda,” ütles Meister. Ta loodab, et kui laupäeval on ilm hea, saab näituse avamise teha hoopis õues. „Kui ilm lubab, teeme väljas lastega ühe toreda muusikalise numbri,” ütles Meister.

Näitusele jõudnud maalid on valminud eri tehnikates. „Olen kasutanud kollaaži, klassikalist maalimist ja lõpuks viimistlesin teosed epoksiidvaiguga,” ütles Meister. „Kasutasin teadlikult ka raskeid kuldseid raame, mõneti kitšilikke, et luua teostele ikoonilaadne sära,” lisas ta.

Paarikümnest näitusele jõudnud teosest ei tasu kunstniku sõnul kontseptuaalset sisu otsida, tema sõnul on need loodud ühes ajalises raamis, mistõttu töötavad nii eraldi kui ka koos.„Olen teadlikult püüdnud kontseptuaalset sisu vältida, seega ei tasu näituselt otsida väga sügavaid tähendusi,” ütles Meister.

Kunstniku sõnul ta näitust ette valmistades omale piiranguid ei seadnud. „Tuli, nagu tuli ja polnud mingeid piiranguid. Näitus mahub kenasti galeriiruumi ära,” lisas Meister.

Kunstnik lisas ka, et tal on siiralt hea meel teha näitust just oma sünnilinnas Haapsalus ja kaunis korda tehtud kunstikooli galeriis. „Mulle tundub üha rohkem, et ei pea oma loominguga kuhugi kaugele minema. Seda tuleb teha seal, kus parasjagu oled, ja Haapsalu on selleks väga hea koht,” lisas Meister.

Nii, nagu on Meistri loomingusse põimitud eri tehnikaid, on ta ka ise tegev mitmes valdkonnas. Ta on õppinud nii maalikunsti kui ka koorijuhtimist, on aktiivne helilooja, kahe koori dirigent ja tegev mitmete ansamblite koosseisus.

Oma õpetajateks peab Meister Lauri Sillakut, kunstnikunimega Laurentsius, ja Tiit Pääsukest. „Nemad on mind kõige rohkem mõjutanud ja nemad tegelevad ju ka suuresti klassikalise maalikunstiga,” ütles kunstnik.

Meistri näitus „Kuldne” avatakse Haapsalu kunstikooli galeriis 7. augustil kell 14 ja näha saab seda 22. augustini.