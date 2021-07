TAFF:festil oli publik täiesti õnnelik ja vaba

Tänavune TAFF:fest on läbi ning festivali korraldaja Raivo Tafenau nentis, et Eesti on kultuurihuvi poolest kõige vingem paik maailmas.

Tafenau jäi festivaliga rahule.„Vastus on selge jaa! Arvestades sellega, et Pärnus toimus Järvide festival, Lõunas Rally Estonia, Tallinnas tasuta Merepäevade kontserdid, võin öelda, et olen ekstreemselt õnnelik,” vastas ta.

