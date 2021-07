Eestisse saabujad saavad piiripunktides kiirtesti teha

Alates esmaspäevast saavad Eestisse sisenejad valida mitme koroonaviiruse testi vahel. Senise PCR testi kõrval pakutakse antigeeni kiirtesti, mille tulemus saabub poole tunni jooksul. Piiripunktide avalikes testimispaikades tehtav antigeeni test on Eesti elanikele tasuta, teistel tuleb selle eest tasuda 30€. Tasuta testimine on mõeldud nendele, kes saabuvad nn riskiriigist, kus kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on suurem kui 75.

See võimalus avaneb kõikides senistes piiril tegutsenud testimiskohtades Tallinna lennujaamas, Tallinna sadamas ja Narva piiripunktis ning uuel nädalal avatakse testimispunktid ka Luhamaa ja Koidula piiripunktis. Kui Eestisse saabutakse mööda maismaad või laevaga Paldiskisse, saab tasuta antigeeni testi anda Tartu, Pärnu ja Tallinna avalikes testimispunktides, kuhu peab aja broneerima testimise kõnekeskuse numbril 6464 848 (E-R 8-18, L-P 10-16).

Antigeeni kiirtesti tulemused vähemalt nelja tunni jooksul keskkonda digilugu.ee. Samuti saadetakse prooviandja telefonile sõnum nii negatiivse kui ka positiivse tulemuse kohta. Kui nelja tunni jooksul ei ole sõnumit saabunud, soovitatakse helistada avaliku testimise kõnekeskusesse.

Positiivse antigeeni kiirtesti tulemuse korral saab teha täiendava PCR testi, mis kiirtesti tulemuse kas kinnitab või ümber lükkab. PCR testi võib anda kohe samas piiripunktis, kuid aja saab broneerida ka sobivas siseriiklikus testimispunktis. PCR kinnitustest, mille tulemus saabub hiljemalt 48 tunni jooksul, on kõikidele tasuta.

Kui Eestisse saabuja soovib antigeeni testi tulemuse kohta sertifikaati, tuleb soovi avaldada enne proovi andmist ning tasuda 10€. Sertifikaat edastatakse verifitseerituna testiandja e-mailile. Antigeeni kiirtestide sertifikaati ei saa genereerida testi.me rakendusest, kuid jätkuvalt saavad Eesti elanikud seal genereerida tasuta sertifikaate PCR testidele.

Terviseamet tuletab meelde, et reisilt naastes tuleb jääda isolatsiooni kõigil, kes saabuvad riskiriigist ning ei kuulu erandite alla, kellele piiranguid ei kohaldata. Euroopa riikide puhul rakendub isolatsioonikohustus, kui nakatumisnäitaja riigis, millest saabutakse, on suurem kui 200, kolmandate riikide puhul peab jääma isolatsiooni alates hetkest, kui nakatumisnäitaja on suurem kui 75. Liikumispiirangu lühendamiseks tuleb läbida kaheosaline testimine. Esimene testi tulemusest sõltumata jääma piiratud isolatsiooni. Teine test peab olema PCR test, mida saab anda sobivas avaliku testimise punktis üle Eesti, broneerides selleks aja koroonatestimine.ee veebilehe kaudu. Esimese ja teise testi vahele peab jääma kõige vähem kuus päeva. Kui PCR testi aega ei ole hiljemalt kuuendal päeval broneeritud, võtab patsiendiga ühendust avaliku testimise kõnekeskus.