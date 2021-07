Läänemaal põeb koroonaviirust üks inimene

Nädalaga on Läänemaale lisandunud kolm koroonaviirusega nakatunut – kolmapäeval, laupäeval ja pühapäeval.

Möödunud nädala alguses ei olnud Läänemaal ühtegi nakatunut.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnul kolmest nakatunust kaks ei ela Läänemaal. Üks nakatunu, kes elab Lääne-Nigula vallas, on Juhkami sõnul palju ringi käinud noor inimene. „Täpselt ei tea, kust ta viiruse sai,” ütles Juhkam.

Juhkam lisas, et nakatunul on India tüvi, mis on kogu Eestis praegu domineeriv.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 14,67. Selle näitajaga on Läänemaa maakondade võrdluses 13. kohal. Kõrgeim on näit Raplamaal (75,12) ja madalaim Saaremaal (9,07). Eestis keskmiselt on näit 39,7.