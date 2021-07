Galerii: Linnamäe öövollel mängis ligi poolsada võrkpallurit

Läinud reedel Linnamäe staadionil peetud öövolle turniiril mängiti hilisest kellast hoolimata tuliselt, ilm alt ei vedanud ja ka korralduslik pool toimis ladusalt.

Kokku osales turniiril 40 võrkpallurit – 14 naist ja 26 meest. „Osa võistkondi oli koosseisus kolm meest + kaks naist, osa kolm meest + üks naine, nii nagu juhtus. Võistkonnad loosisime välja kohapeal,“ ütles korraldaja Kadi Paaliste. Tema sõnul saadi kokku ka üllatavalt võrdsed võistkonnad. „Keegi ei olnud kellestki tuntavalt nõrgem ega ka vastupidi,“ lisas ta.

Paaliste sõnul osalesid turniiril mängijad, kes varemgi võrkpalli käes hoidnud ja keegi ei tulnud kohapeale lihtsalt proovima. Ta lisas ka, et võrkpalli ringkond on maakonnas tuttav ja nii ka see info liigub. Ka publik oli tulnud öiseid võrkpalli mängijaid ergutama. „Oma pereliikmetele tullakse ikka kaasa elama,“ ütles Paaliste.

Korraldusliku poolelt Paaliste sõnul ühtegi prohmakat ette ei tulnud. „Kõik sujus, mängud toimusid jooksvalt. Lisaks oli kõikidel üks paus, mil sai süüa sooja suppi ja korraks puhata,“ ütles ta.

Mängijad kiitsid väljakute kvaliteeti. „Kui prožektorid südaööl sisse lülitasime, tekitas see iseenesest juba väga mõnusa atmosfääri ning mitu inimest publiku seast ütles, et vaatepilt on nii ilus,“ lisas Paaliste. Ta naljatas, et kui 100 000 eurot maksma läinud väljakul oleks halb mängida, pole kuskil hea mängida.

Hilisest kellaajast hoolimata keegi latti alla ei lasknud ja finaalis käis tuline võistlus. Finaalis sai esimese koha võitskond, kuhu kuulusid: pika aega Oru meestega võrkpalli mänginud Reno Orumaa, Oru naiskonna raudnael Tiina Laurand, Ridala spordiklubist Henry Erik ja erinevate spordialadega tegelev Linnamäe tubli spordipoiss Kristjan-Sander Peterson. Teiseks jäänud võistkonnas mängisid Mari Alvela, Priit Nukki, Viljar Männamaa ja Janek Loorens.

Mängud lõppesid kell pool kolm öösel ja peale seda ootas mängijaid Linnamäe arengu seltsi majas saun.

Korraldaja sõnul on võimalik, et öövolle turniir tuleb ka järgmisel aastal. „Atmosfäär ja emotsioon oli väga positiivne, seega arvan, et ega meid enne rahule ei jäeta, kui oleme korraldamiseks nõusoleku andnud,“ ütles Paaliste.

Fotod: Ailika Evert ja Kadi Paaliste