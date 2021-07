Taastusravihaigla uus juhatuse liige on Toomas Danneberg

1. juulist alustas Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) juhatuse liikmena Toomas Danneberg.

Danneberg on kauaaegne Estonian Business School’i prorektor ning omab põhjalikku ja mitmekesist äriarenduse ja kootsingu kogemust. „Teise juhatuse liikme vajadus kerkis elust enesest,“ selgitas HNRK nõukogu esimees Jaan Kõrgesaar.

„HNRK ees seisvad väljakutsed kvaliteetse taastusravi pakkumisel on märkimisväärsed, hõlmates sealjuures teemasid, mis on seotud valitud juhatuse liikme pädevustega. Lisaks on praegusel haiglajuhil peagi ees eraelulisi kohustusi, mis täies mahus haigla juhtimisse panustamist enam ei võimalda. Uue juhatuse liikme pädevused ning HNRK praeguse juhtkonna ja laiemalt haigla töötajate kogemused loovad nõukogu arvates soodsa sümbioosi edukaks edasi minemiseks,“ ütles Kõrgesaar.

„Tervishoid on mulle küll hetkel uudne, aga see-eest põnev valdkond. Arvan, et väga heal tasemel taastusravi osutamine on tänapäevase ühiskonna üks märkidest ning loodan omalt poolt ühiskonna küpsemisse just sellest vaatepunktist kaasa aidata,“ rääkis Danneberg. Dannebergi nägemus järgmiste aastate HNRK-st on ka seotud personali hõlpsama värbamise ning ambulatoorset laadi teenuste arendamisega.

Siiani oli HNRK juhatus üheliikmeline, 2018. aasta oktoobris valiti viieks aastaks juhatusse Kadri Englas. Uue juhatuse liikme, Toomas Dannebergi, volitused kestavad alates 1. juulist viis aastat.