Urmas Sukles: Posti tänavast ja Posti tänava puudest 

„Millal te Posti tänava kõnniteed korda teete? Need on nii aukus, et võib jalad murda. Lapsevankriga on võimatu seal liikuda! Ratastooliga on võimatu liikuda! Millal Posti tänaval saab ohutult jalgrattaga sõita? Pole ruumi ja on väga ohtlik!”

„Millal te Posti tänava tasaseks teete? Varsti saab Haapsalu peatänaval ainult maastikuautoga sõita! Kas Posti tänavalt vesi peale vihma ka kuhugi ära voolab? Upu või ära!!”

Sellised kõned linnakodanikelt on tavapärased, sest Posti tänava olukord on kehv.

Linnavalitsus on võimaluste piirdes parandanud kõnniteid ja püüdnud ka sõiduteed sõidetavana hoida, aga tulemuseks on olnud lipp lipi peal paikamine ning Haapsalu linna peatänav näeb välja nagu katkiste pükste tagumikuosa.

Nüüdseks oleme jõudnud nii kaugele, et kohe läheb lahti aastaid plaanis olnud, kuid rahapuudusel tegemata jäänud Posti tänava rekonstrueerimine. Lihula mnt ristmikust Centrali ülekäigukohani tehakse ära väga suur töö – vahetatakse välja trassid, rajatakse sademevee äravoolud. Kõnni-, jalgratta- ja sõidutee saavad uue katendi ning viiakse ühele tasapinnale. Sellega kaasnevad mahukad kaevetööd.

Võib ju loota, et enamiku puude juured ei saa kahjustada, aga see ei ole tõenäoline. Kui me ei asenda puid uutega, oleks meil mõne aasta pärast alles vanad, aga kuivanud puud.

Ka teistes Eesti linnades – Kärdlas, Võrus, Viljandis ja mujal – on peatänavatel toimunud suured teetööd ning nende linnade kogemusele tuginedes on ainuõige vanad puud asendada uute, linnaruumi sobivate puudega.

Posti tänava ehitusprojekti teinud spetsialistid – tee-ehitajad, puuteadlased, maastikuarhitektid – on püüdnud säilitada vanu puid nii palju, kui võimalik. Usaldame nende teadmisi!

Haapsalu linna peatänav saab uuendatud ja väärika ilme aastakümneteks!

Kindlasti on esialgne vaade harjumatu, kui vanad puud on maha võetud, kuid sügisel istutatakse uued päris suureks kasvatatud istikud, mis on mõne aasta pärast juba suured puud.

Haapsalu volikogu ja linnavalitsus ei tee otsuseid emotsiooni pealt. Posti tänava suurremont koos paljude puude asendamisega on põhjalikult kaalutletud otsus.

Ma olen kindel, et järgmisel aastal kõndides ning jalgratta või autoga mööda ilusat Posti tänavat sõites saavad ka praegused suurimad kahtlejad aru meie otsuse õigsusest.