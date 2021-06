Läänemaale uusi nakatunuid ei lisandunud, üle Eesti tuli juurde kümme nakatunut

Ööpäevaga analüüsiti 17 läänlase koroonaviiruse teste, millest ükski ei olnud nakkusega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 48,91. Läänemaast kõrgeim on näit vaid Raplamaal (87,13) ja Ida-Virumaal (70,01). Madalaim on näit Hiiumaal (10,74). Eestis keskmiselt on kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta haigestumus 36,8.

Üle Eesti analüüsiti ööpäeva jooksul 1966 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 10 ehk 0,5% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati kuuel inimesel. Viis uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus üks uus nakkusjuht. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Kolmel juhul rahvastikuregistri järgne elukoht puudus.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 2 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 39 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 28 inimest (71%).

Ööpäeva jooksul manustati 178 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 549 003 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 409 729 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 50,5%.

Läänemaal on vaktsineerimine lõpetatud 7909 inimesel, kuur on pooleli 1696 läänlasel. Läänemaal on täiskasvanud elanikkonnast vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 56,93%.