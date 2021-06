Haapsalu ja Ridala avalikku jaanituld ei korralda

Haapsalus ja Ridalas tänavu suuremaid avalikke jaanitulesid ei korraldata, küll aga on neid Lääne-Nigula kui ka Lääneranna vallas, väiksemaid jaaniõhtuid peetakse muidugi ka külades.

Lääne-Nigula kultuuri- ja spordinõuniku Varje Paaliste sõnul otsustasid maakonna kultuurikorraldajad juuni alguse kokkusaamisel, et Haapsalu ja Ridala piirkond tänavu jaanituld ei korralda. „Mõned kohad peavad tõenäoliselt valmis olema suuremaks külaliste hulgaks, kui on seni planeeritud,” lisas Paaliste.

Linnavalitsuse avalike ja välissuhete nõuniku Tõnu Parbuse sõnul on ühel korralikul jaanipäeval bänd, kuid ansambel tuleb peaaegu pool aastat varem ette broneerida. „Pool aastat tagasi oli olukord hoopis teine ja polnud näha, et paremaks läheb. Võtsime otsuse, et see aasta suurt jaanipäeva ei korralda,” ütles Parbus.

Parbus soovitab tänavu vältida suuremaid sündmusi ja veeta jaanipäevad hoopis lähedastega. „Järgmine aasta saab tõenäoliselt üritust suuremalt korraldada,” lisas ta.

Lääneranna vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Raahel Apsalon tõdes, et väikeste jaanitulede rohkus ja mitmekesisus aitab kaasa hajutatusele.

Apsaloni sõnul on Lääneranna üritusi möödunud aastatega võrreldes isegi rohkem ja keegi ei tohiks ühestki jaanipäevaürituse võimalusest ilma jääda. „Väikeste kogukondade algatusel võib Lääneranna jaanitulede nimekiri veelgi pikeneda,” lisas ta.

Tänavu on jaanipäevaüritused enamasti toimumas 22. ja 23. juunil, kuid üritusi on 25. juunini. Apsalon lisas, et 23. juunil on jaanipidu võimalik siduda võidutule saabumisega samal päeval. „Üleskutse inimestele – et nad tuleksid ja võtaksid võidutulest tule ning viiksid selle oma jaanitulele,” lisas ta.

Avalikud jaanituled Läänemaal ja Lääneranna vallas

Teisipäev, 22. juuni

Kl 20 Pürksi mõisa pargis kontsert: Tuulebant, tantsuks Nukker Kukeke ja DJ Felix, tasuta

Kl 20 Paadrema Mõtsu pargis ansambel Kolm Soovi, tasuta.

Kl 20 Kinksi külaplatsil rahvuslik jaanituli vee, kiige ja lõkkega, tasuta

Kl 20 Vatla mõisapargis ansambel Härra Kuu, õhtut juhib Lauri-Kare Laos, DJ Pirso, tasuta

Kl 20 Virtsu pargis jõukatsumised, ansambel Starter, tasuta

Kl 20.45 Varbla puhkeküla telkimisplatsil ansambel Kõhukesed, tantsurühm Hallid Sõnnid, tasuta

Kl 21 Lihula kõlakojas ansambel Shanon (kl 23), C-Duur ja tantsurühm Nõtked ja Karvased. Plats avatud kl 20st. Pilet 5 eurot (sularahas), eelkooliealistele tasuta

Kolmapäev, 23. juuni

Kl 17 Risti pargis ansambel RIX, räppar AG, DJ Jarmo Trei, tasuta

Kl 18 Kullamaa Rohumäel Airi Allvee ja Lavassaare Trio, pasunakoor Õnn Tuli Õuele, tasuta

Kl 19 Hullo kiigeplatsil teatrietendus lastele, simman noortebändiga Arcane, üllatusesineja, tasuta

Kl 19 Ridase vabaõhuplatsil rahvatantsurühm Haniale, ansambel Hea Tuju, DJ Cozzo, tasuta

Kl 20 Koonga külaplatsil esineb Ly Kättmann, tasuta

Kl 20 Kulli kiigeplatsil ansambel OkiToki, tasuta.

Reede, 25. juuni