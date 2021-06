Juhtkiri: kisub kuumaks

Ilmateenistus hoiatab inimesi saabuva kuumalaine eest – järgmisel nädalal võib termomeetrinäit ulatuda 30 kraadini. Palavus viib mõtted puhkusele. Järgmine nädal oma kahe vaba päevaga keset nädalat annabki minipuhkuse mõõdu välja.

Ka riigikogu tõmbas sel nädalal otsad kokku, kuid jõudis enne suvepuhkusele minemist veel kuus tundi peaministri suunas solvanguid loopida. Uuesti koguneb riigikogu 30. augustil, et asuda Eestile presidenti valima. Presidendivalimised augustis ja kohalikud valimised oktoobris ei anna aga poliitikutele võimalust puhata. Nii et kuumaks ei kisu ainult ilm, vaid tavapärasest kuumem tõotab tulla terve suvi.

Hoolimata sellest, et presidendivalimisteni on jäänud kaks kuud, pole kandidaate välja käidud. Vaid EKRE on välja öelnud enda oma – riigikogu endise esimehe Henn Põlluaasa. Suurparteid, kelle häältest uus president sõltub, on aga seni hoidunud midagi konkreetset ütlemast. Ka reedel Haapsalus käinud peaminister Kaja Kallas ütles, et kandidaadi võib nimetada paar päeva enne valimisigi. Tavainimestel polegi teha suurt muud, kui vaadatakõrvalt, kuidas poliitikud Eestile presidenti valivad, ja pärast Facebookis arvamust avaldada, kas sai õige või mitte.

Hoopis teine asi on kohalike valimisega, sest need puudutavad inimest otseselt. Neli aastat tagasi haldusreformi tuules sõlmitud valimisliidud on paljudes omavalitsustes tülli pööranud ja lõhenenud ning nüüd otsitakse uusi sõpru ja liitlasi – käivad läbirääkimised, kes kellega kampa lööb. Selle kõrval on käivitunud valimiskarussell – erakonnad sõidutavad oma tipp-poliitikuid mööda maakondi, et näidata: kui valite meid, siis on Toompeal käpp sees ja raha tuleb. Valimisliidud, kellel oma poliitikut kohale tuua pole, peavad aga üritama muud moodi silma paista ja pildile saada. Nii et kisubkuumaks.