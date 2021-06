Andi Veskioja pani elevandid näitusele

Haapsalu raamatukogu lugemissaalis on juuli alguseni väljas näitus Andi Veskioja kollektsioonist pärit elevandikujudest. Veskioja sõnul on tema kogus 160 elevandikuju, millest raamatukokku näitusele jõudis umbes 115. „Tahtsin, et oleks hästi palju erinevaid,” selgitas ta valiku põhimõtteid.

Elevandikujusid hakkas Veskioja koguma 15–20 aastat tagasi. „Esimese ostsin või võitsin kunagi laadal ja hakkas meeldima,” ütles ta. Sellest peale on tema kollektsiooni lisandunud eri stiili ja kujuga elevante nii puidust, plastist, klaasist kui ka portselanist. „Mulle meeldib, kui on eri stiilis,” lisas ta. Eriilmeliste kujude kõrval on ka komplekte eri suurusega elevantidest.

Umbes pooled elevandikujudest on Veskioja ise ostnud, pooled kinkinud sõbrad-tuttavad, kes neid reisidelt kaasa on toonud.