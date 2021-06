Laupäeval saab Haapsalus 500 inimest kaitsesüsti

Laupäeval vaktsineerib tervishoiuteenuseid pakkuv ettevõte Eldred Haapsalu kultuurimajas 500 inimest Moderna vaktsiiniga, mis on seni suurim päevane vaksineerimishulk Läänemaal.

Ettevõtte tervishoiuteenuste juht Veronika Zhukova ütles, et tulevad Haapsallu nelja õe ja kahe administraatoriga – aegu vaktsineerimisele saab panna iga minuti järel kella 11.15st kella 16ni nii ettevõtte kodulehel kui ka digiregistratuuri kaudu.

Zhukova rääkis, et selleks, et oleks katkematu vaktsineerimisvool on igal õel vaktsineerimisega alustades erinev kogus vaktsiine valmis tehtud – et õed ei hakkaks korraga uusi vaktsiinidoose lahustama. „Lahustamine võtab 5-6 minutit aega,” ütles Zhukova.

Eldred avas Haapsalus vaktsineerimise ajad teisipäeval. Kolmapäeva pärastlõunal oli registreerunud juba 48 aega.

Zhukova sõnul tulevad nad Haapsallu vaktsineerima haigekassa palvel. Varem on nad vaktsineerinud näiteks Paldiskis ja Tabasalus. Varasem kogemus on Zhukova sõnul näidanud, et nelja tunniga 300 inimese vaktsineerimine on võimalik.

Ka neljapäeval on Haapsalus samuti suurem vaktsineerimine – siis vaksineerib Pärnu sanatoorium Tervis Haapsalu kultuurimajas ühe päevaga 300 inimest.