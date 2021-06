Läänemaale lisandus üks koroonaviirusega nakatunu

Ööpäevaga analüüsiti 52 läänlase koroonaviiruse teste, millest üks ehk 1,92% osutus positiivseks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 58,7. Maakondade võrdluses on Läänemaa 10. kohal.

Eestis keskmiselt on haigestumusnäit 106,6. Kõrgeim on näit Ida-Virumaal (241,3) ja madalaim Järvamaal (13,3).

Üle Eesti analüüsiti ööpäevaga 4085 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 86 ehk 2,1% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 33 inimesel. 24 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 25, Raplamaale 6, Tartumaale 5, Võrumaale 4, Saaremaale 3, Jõgeva- ja Valgamaale 2, Lääne-, Põlva- ja Pärnumaale 1 uut nakkusjuhtu. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud. 3 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid 7, haiglaravi vajab 80 patsienti. Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 69 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 62 inimest (76%).

Ööpäeva jooksul manustati 6310 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 503 716 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 301 600 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 46,6%.

Läänemaal sai eile vaktsiinidoosi 102 inimest, neist 70 teise vaktsiinidoosi ja 32 esimese doosi. Kokku on vaktsineerimiskuur lõpetatud 6534 läänlasel, kuur on pooleli 2475 läänlasel.