COVID-19: Läänemaal tuvastati ööpäevaga üks nakatunu

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 4706 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 180 ehk 3,8% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 77 inimesel. 52 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 38, Tartumaale 18, Valgamaale 15, Pärnumaale 8 ja Lääne-Virumaale 7 positiivset testitulemust. Võrumaale 5, Viljandi- ja Raplamaale 4, Põlvamaale 3 ning Läänemaale 1 uus nakkusjuht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 264,1 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 3,8%.

Haiglaravi vajab 178 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 127 inimest (71,3%).

Ööpäeva jooksul suri üks koroonaviirusega nakatunud 80-aastane mees.

Ööpäeva jooksul manustati 14 306 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 430 260 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 223 858 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 64%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.