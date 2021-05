Kätlin Rohilaid-Aljaste: iga tehtud otsusega tuleb võtta vastutus

Oleme olnud Covid-19 kriisis üle aasta. Kõige enam on pandeemia tõttu kannatanud noored ja lapsed. Neilt on ära võetud normaalne lapsepõlv ja noorte inimeste tegevused. See on tohutu panus, mis nemad on pidanud andma vanemate põlvkondade tervise nimel. Nüüd soovime lastelt ja noortelt ära võtta ka huvitegevuse. Tundub kuidagi mitte lihtsalt vale, vaid ütlemata lühinägelik samm nii meie oleviku, tuleviku kui ka regionaalpoliitika seisukohast.

Laste ja noorte heaolu peab olema riigi prioriteet. Oluline osa laste heaolus ja hariduses on huvialadel. Valitsuse otsus kärpida huvitegevusele ja huviharidusele eraldatavat raha võib pikas perspektiivis olla riigile kahjulikum kui seitse miljonit eurot kokkuhoidu. Erinevad uuringud on näidanud, et huvialad ja hobid maandavad stressi ja on depressiooni ravis sama tõhusad kui erinev psühholoogiline abi.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!