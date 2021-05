Ligi 20kraadine soe kestab vähemalt uue nädala alguseni

Neljapäeval on Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Tuul puhub idast ja kagust, ennelõunal ka kirdest 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.

Läänemaal on vahelduva pilvisusega ilm. Võib hoovihma sadada. Puhub ida- ja kagutuul 5-9, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 19-21 kraadi, meretuulega rannikul on märksa jahedam.

Reedel on nii öösel kui ka päeval oodata hoovihma. Öösel on õhusooja kuni 11 kraadi, päeval jääb temperatuur 15-18 kraadi vahele. Laupäeval on ilm reedele sarnane, kuid nii öösel kui ka päeval kraadi võrra reedest soojem.

Öö vastu pühapäeva tuleb jahedam, sooja on 5-8 kraadi. Päeval on ilm sajuta ja sooja on 16-18 kraadi.

Ka ööl vastu esmaspäeva on sooja 4-9 kraadi, päeval 17-20 kraadi, sajab hoovihma.