Tehnoloogia avardab eakate maailma

Paljud vanemaealised hakanud varasemast enam kasutama internetti ja erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, et muuta oma elu huvitavamaks ja avaramaks. Kuigi uuringud näitavad, et eakate põlvkond võtab erinevad lahendused omaks aeglasemalt kui ülejäänud elanikkond, on nad rohkem digitaalselt ühendatud kui kunagi varem.

Pensionärina kodus istumine võib aeg ajalt päris kurnavaks muutuda, kui sinu ainukeseks kaaslaseks on igapäevased seebiseriaalid ja raadiosaated. Igavus on kerge tekkima, kui hommikused uudised on loetud-kuulatud ning päev veel pikk ees. Võib-olla oled sa hoopis varajase ärkamisega ja kell 4 hommikul kellelegi helistada ei ole eriti viisakas? Mida siis ette võtta, kui kodus on juba kõik raamatud ja lehed loetud ja saated vaadatud?

Lõbusaks või kasulikuks ajaveetmiseks tulevad meile appi internet ja erinevad rakendused, mis võimaldavad ka eakatel leida endale mitmeid huvitavaid ja asjakohaseid tegevusi, tegeleda spordiga või õppida uusi keeli. Pixabay

Leia endale uusi hobisid

Väga paljud uuringutes osalenud eakad kinnitavad, et peale virtuaalsete sporditundidega alustamist paranes nende elukvaliteet oluliselt. Nüüd saad turvaliselt proovida ka selliseid asju, mida varem pole julgeda proovinud – võta osa joogatunnist või vabastavast hingamisest, tee kaasa rahvatantsus või online aeroobikas – võimalusi on tohutult, ainult vali ja katseta. Väga mitmed tunnid toimuvad kusjuures täiesti tasuta, seega ei pea muretsema, et oled asjatult oma raha kulutanud.

Paljud inimesed leiavad, et veebiplatvormid on lihtsaim viis uute oskuste õppimisel eelise saamiseks. Optimaalseks õppemeetodiks jääb aga isiklikult õpitud oskused. Olgu selleks siis naabriga klaveri mängimine, treeneriga tennise harjutamine või isegi Soome lahe naabritega hasartmängude õppimine.

Kui sul on moodne nutitelefon, siis miks mitte harjutada hoopis fotode tegemise kunsti? Tänapäeva telefonide kaamerad on nii nutikad ja kvaliteetsed, et sul pole vaja isegi välku paika sättida, sest aparaat saab aru, kas valgust on piisavalt. Tee enda ja lähedaste tuju heaks jäädvustades kõike põnevat enda ümber või õpi tegema pilte iseendast – selle kohta öeldakse moodsalt selfie. Unsplash

Internet avardab maailma

Kõige olulisem on muidugi see, et internet aitab meil olla teiste inimestega ühenduses. Rakendused nagu Zoom, WhatsApp ja Messenger aitavad kogu perekonnal omavahel suhelda sellistel aegadel, kui teineteise külastamine pole võimalik. Suhtlemine ja sotsiaalne kaasatus on vanemas eas eriti olulised, et säilitada vaimse tervise tasakaal ja olla füüsiliselt samuti energilisemad ja tervemad.

Samuti koguvad eakate seas populaarsust erineva suunitlusega suhtlemis – ja kohtingulehed, mida on igale maitsele ja vanuserühmale. Miks mitte luua uusi tutvusi, kui elu tundub üksik ja igav? Õppides veebi vahendusel uusi keeli, võid uusi sõpru või isegi kaaslase leida Eestist hoopis kaugematest paikadest.

Sotsiaalmeediast nagu Facebook ja Instagram võid leida üles oma vanad klassikaaslased ja sõbrad ning jälgida nende toimetamisi ja tegemisi. Kõikidel kuulsatel inimestel on ka tänapäeval oma konto, nii et tore ju vaadata, kus Ivo Linna esinemas on käinud või milline ansambel järgmisele külalaadale plaanib kohale tulla.

Kui sa pole just kodus passija tüüp, siis saad veebis uurida Eesti erinevaid matkaradasid või linna tekkivaid uusi ja huvitavaid kohvikuid. Nii saad endale igaks päevaks mõne rahuliku ja meelenaudingut pakkuva jalutuskäigu ettevalmistada. Matkaradade rakendus on lihtne endale telefoni alla laadida ning kogu info on sinuga isegi metsas kaasas. Ära unusta muidugi enne akut täis laadida või veel parem, kui sul on akupank ka alati kaasas, kui kodust kaugemale seikled.

Internet ei ole ohtlik

Esialgu võib internet tunduda tundmatu, ebaturvaline ja võõras, aga sellest ei ole midagi! Kõik asjad on mingil hetkel meie jaoks uued ja vajavad õppimist. Kasutage oma naabreid ja sugulasi, kes hea meelega teile kõik seadmed vajadusel valmis seadistavad ja nipid-trikid kätte näitavad. Kui tahad alustada õppimist päris algusest, siis selleks pakuvad võimalusi väga mitmed raamatukogud või eakate päevakodud, kus pakutakse erinevaid koolitusi tehnoloogiaseadmete kasutamiseks.

Maailm muutub palju põnevamaks ja avaramaks paigaks, kui annad endale võimaluse ja õpid uusi asju. Katseta julgelt ja ära karda abi küsida, kuid oma isiklikke andmeid ära kunagi võõrastele usalda. Kui tekib kahtlus, siis tasub oma andmete jagamisest alati pigem hoiduda ja küsida nõu teadjamate inimeste käest.