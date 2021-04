Aasta ema on Terje Konsap

SA Läänemaa valis tänavuseks Läänemaa aasta emaks Haapsalu põhikooli inglise keele õpetaja Terje Konsapi.

Kokku esitati aasta ema tiitlile kaheksa kandidaati. Terje esitasid kandidaadiks tema tütred. Haapsalus elaval Terjel on kolm tütart: Piret (37), Mari (34) ja Anni (33) ning kolm tütretütart: Eleanora (8), Katariina ja Arabella (3 aastat ja 8 kuud).

Tütred iseloomustavad ema kui sooja, sõbralikku, ennastunustavalt lahket ning abivalmis inimest. Kui vaja, on Terje tütarde sõnul kriitiline, kui vaja, siis hingehoidja. Tütred kirjeldavad ema kui tõelist usaldusisikut – ta kuulab, ei mõista hukka ja annab nõu, kui seda soovid, surumata peale oma arvamust.

Terje hoiab oma peret, oma lapsi, oma lapselapsi ennastunustavalt ja kogu hingest. Ühe käega mängib lastega ja teisega valmistab perele ühe järjekordse hõrgutise õhtusöögiks. Ja pärast seda kõike jaksab õpetada suuri ja väikeseid, küpsetada heategevuseks pirukaid, lugeda ette pimedatele, tutvustada väliskülalistele Haapsalu värvikat ajalugu ja toimetada aias.

Ema Terjel on koos Urmasega seljataga 38 aasta pikkune abielu, mille jooksul on üles kasvatatud kolm tütart. Nende abielu on eeskujuks paljudele. Koosolemist nii väiksemas kui suuremas pereringis on alati väärtustatud ning antud edasi ka järgmistele põlvkondadele. Mitte kellelegi ei jää Terje uks suletuks. Lapsed ja lapselapsed tahavad alati Haapsalusse Terje ja Urmase juurde tulla ning sealt ära minek on sageli raske ja emotsionaalne.

Ema Terje on oma laste ja lastelaste jaoks alati olemas. Ta on iga kell valmis abistama lapsi nende ettevõtmistes – olgu selleks siis külaliskorteris koristamine ja külaliste vastuvõtmine või sünnipäevade ettevalmistamine, oma laste lõputööde tõlkimine või nippide jagamine, kuidas kala fileerida ja lambahakklihast kotletid saavad. Edumeelne nagu ta on – viimastel aastatel on Terje olnud valmis kokandustundideks ka videokõne teel. Ta on olemas, kui on vaja lapselapsi hoida või eriolukorras lisaks õpetaja tööle ka lapselapsele koduõpetaja olla. Talle saab alati oma muret kurta ning temaga nõu pidada. Miks muidu on lapselaps Eleanora esimene kõne Terjele, kui päeva jooksul on midagi vussi läinud, miski vajab otsustamist või on erakordselt tore hetk päeval aset leidnud.

Lisaks oma lastele ja lastelastele jätkub tal aega ja tähelepanu ka paljudele teistele. Ta olnud klassijuhatajaks rohkem kui sajale õpilasele ning õpetanud inglise keelt sadadele lastele ja noortele, rääkimata keeleoskust lihvida soovivatest täiskasvanutest. Tal on oskus leida kontakti ning mõista õpilasi. Terjest kui hinnatud õpetajast räägitakse ka aastaid pärast kooli lõpetamist. Õigupoolest temast mitte ainult ei räägita, vaid tema õpilased suhtlevad temaga ja käivad tal ka külas.

Toredaks traditsiooniks on Terje korraldatud laagrid, kus Terje on paariks päevaks oma hoole alla lisaks oma lastelastele võtnud ka laste sõprade lapsi ning siis meisterdatakse üheskoos, käiakse ekskursioonidel, peetakse padjasõda ja lõkkeõhtuid. Kõik lapsed – nii võõrad kui omad – on alati tema juurde teretulnud ning tal on oskust ja tahet nendega mängida, neid kuulata ja nendega rääkida.

Lisaks ema ja vanaema tähtsatele rollile on Terje ka hetkel ainuke ingliskeelne giid Haapsalus ning Haapsalu Lions klubi Valge Daam aktiivne liige. Ta armastab väga raamatuid ja lugemist ning on lugenud raamatuid linti ka pimedate raamatukogu jaoks. Terje kodune raamatukogu on muljet avaldav ning häid lugemissoovitusi on ta ka alati hea meelega valmis jagama – neid tuleb tal nagu varrukast.

Kuigi alati teiste eest hoolitsev, on tal ka julgust öelda EI kui ta tõesti ei taha või ei jaksa ning vajab aega, et oma tassi täita.

Ema Terje ja isa Urmase kodu uksed Haapsalus on alati avatud lastele, lastelastele, sõpradele, sugulastele, laste sõpradele. Neil on laual ootamas hea söök ning alati aega kuulamiseks, rääkimiseks, naermiseks ja koosolemiseks.