Haeskas näitas end albiinokuldnokk

Loodusemees Marko Valker kohtas pühapäeval Haeskas albinismi tunnustega kuldnokka. „Ta oli sellise huvitava sulestikuga – pea ja selg olid valge sulestikuga, kõhualune ja tiivad aga õiget värvi,” kirjeldas Valker.

Valkeri sõnul tuleb tavapärasest heledama sulestikuga linde looduses aeg-ajalt ikka ette. Heledama sulestiku põhjus on leukism ehk pigmendipuudus. Valker ütles, et viimasel paaril-kolmel aastal on Haapsalus kohatud näiteks tavapärasest heledama sulestikuga koduvarblasi.

Tavapärasest heledamate lindude elu on Valkeri sõnul liigikaaslastest keerulisem. „Heledamaid isendeid kohtab linnas veidi rohkem kui mujal, sest linnas on neil kergem ellu jääda,” rääkis Valker. Ta lisas, et ka kuldnokk on inimkaasleja lind ehk et ta pesitseb sageli aedades – inimese läheduses on tal lihtsam ellu jääda.