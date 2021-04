Merle Mäesalu liitus Isamaa Parempoolsetega

Haapsalu linnavolikogu liige Merle Mäesalu otsustas liituda erakonna Isamaa liikmeühendusega Parempoolsed.

Parempoolsetega liitus ka Isamaa kuuest Läänemaa piirkonna juhatuse liikmest neli: Aivar Oruste, Arvo Ninn, Marit Sillat ja Marika Prik.

Merle Mäesalu kuulus Isamaasse, toonase nimega Isamaa ja Res Publica Liit, 2017. aastani ja oli ka Isamaa Läänemaa piirkonna juht. 2017. aasta kevadel otsustas ta IRList lahkuda, luues Haapsalu linnavolikokku kandideerimiseks hoopis valimisliidu „Meie inimesed”.. „Viimaseks ajendiks selle otsuse tegemisel sai tutvumine erakonna kohalike valimiste reglemendiga, milles peetakse esmatähtsaks parteinimekirja olemasolu,” põhjendas ta erakonnast väljaastumist toona.

Mäesalu usub, et Parempoolsete eestvedamisel suudab erakond august välja tulla ning ta on valmis panustama vana ja väärika erakonna uuenemisse. „Tahan näha Isamaad sellisena, kuhu ma kunagi astusin. Avatud ja oma liikmeid kaasava erakonnana, kes vaatab tulevikku, mitte ei ole kinni minevikus. Sellisesse muutusesse ma usun ja olen valmis panustama oma aega ja energiat,“ ütles Mäesalu.

Neli Isamaa Läänemaa piirkonna juhatuse liiget astus Isamaa Parempoolsete liikmeühendusse, et toetada Parempoolsete pakutud plaani erakonna muutmiseks. Samuti toetatakse erakonna suurkogu kokku kutsumist selleks ettenähtud ajal ehk hiliskevadel.

Isamaa Läänemaa juhatuse esimehe Aivar Oruste sõnul on Parempoolsed pakkunud välja selge plaani, kuidas peaks Isamaa edasi minema. „Isamaal on potentsiaal olla Eesti mõjukaim paremerakond. Paraku pole paljud erakonna liikmed ega ka valijad viimasel ajal aru saanud, kuhu erakond liigub. Eelmises valitsuses lubasime endale liiga palju vaikimist olukordades, kus oli vaja selgelt välja öelda oma seisukoht,“ ütles Oruste.

Oruste sõnul peab erakond pidevalt arenema, kuid selle eelduseks on, et suudetakse endaga kaasata uusi inimesi uute ideedega. „Eestis on vaja ära teha mitmed olulised reformid ja Isamaa peaks olema nende vedaja,“ rääkis ta.

Oruste lisas, et erakonna siseelule ja arengule on kasulik erakonna suurkogu ära teha ettenähtud ajal, mitte lükata seda määramatusse tulevikku. „On muidugi selge, et suurüritust tuhande osalejaga ei ole võimalik lähiajal teha, kuid erakonnal on suurkogu pidamiseks ka hulga teisi võimalusi – näiteks e-suurkogu või valimisjaoskondade ülesseadmine piirkondades,“ ütles ta.