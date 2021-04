Merike Saks: Haapsalu raudtee on regionaalpoliitiline projekt

Elroni rongifirma juht Merike Saks kihutab täiskiirusel süvariigi väravatest sisse, ütles tulevast rahandusministeeriumi kantsleri intervjueerinud Toomas Sildam. Peagi saab temast Eesti üks mõjukamaid riigiametnikke – rahandusministeeriumi kantsler.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab tegid riigikantselei tippjuhtide valikukomisjonile ettepaneku nimetada rahandusministeeriumi kantsleriks kogenud riigiametnik, praegune Elroni juht Merike Saks. Tulevast kantslerit usutles Toomas Sildam. Lääne-Elu vahendab. intervjuust lõigud, mis puudutavad Haapsalu raudteed.

/…/

Riisipere-Turba uuel raudteelõigul võib rong sõita kuus kilomeetrit kiirusega 140 km/h. On see Eesti raudtee kõige kiirem lõik?

Hetkel on see kahjuks meie tippkiirus. Probleem pole kinni rongides, mis sõidaksid kuni 160 km/h. Kiirust piirab taristu, mitte raudtee ise, vaid liiklusjuhtimise süsteem – et foorid läheksid õigel ajal õiget värvi, et tõukepuud tõuseksid ja langeksid õigel ajal, et rong ei tule enne läbi, kui tõkkepuu jõuab langeda.

/…/

Mida teie arvate Haapsalu või isegi Rohuküla raudtee taastamisest?

(Ohkab) See on regionaalpoliitiline projekt. Just sattusin Facebookis huvitava arutelu peale, kus loksutati küsimust, kas see on majanduslikult tasuv või sotsiaalmajanduslikult tasuv või ka seda mitte.

See on regionaalpoliitiline valik, poliitikute poolt tugevalt välja öeldud, et Rohuküla raudtee tahetakse taastada. Tuleb siis teha.

Majanduslikult küll kahjumlik, aga sotsiaalmajanduslikult kasumlik?

Majanduslikult tasuvaks see kindlasti ei saa. Sotsiaalmajanduslik mõju… Samuti raske hinnata. Kui osteti Elroni praegused rongid, ei osanud keegi arvata sellist reisijate arvu kasvu, see ju kahekordistus enne pandeemiat…

Kui palju siis aastas reisijaid oli?

Jõudsime kaheksa miljonini. Ja seda ei osatud ette näha.

Arvan, et Haapsalu raudteega juhtub sama fenomen, et seda on praegu suhteliselt raske ennustada. Väga palju sõltub, kui kiiresti me [Tallinnast] Haapsallu sõidame. Kui vahemikus 45 minutit kuni üks tund, siis pakuksime selget konkurentsi autole ja rong oleks atraktiivne sõiduvahend, inimesed võiksid elamise viia Haapsallu, sest sealt saab [kiiresti] Tallinnas tööl käia.

Kui rongiliiklus seal trassil ei suuda autodele konkurentsi pakkuda, siis kaldun arvama, et see raha kasutamine ei pruugi olla kõige mõistlikum. Seal tuleb saada kiirus üles.

See on siis Haapsalu-Tallinna ekspress, ilma vahepeatusteta?

Jah, muidugi ekspress. Kindlasti saab sinna panna ka aeglasemalt sõitvaid ronge, mis teenindavad vahepeatusi. Aga kui enne rääkisime, mis võiks Eestis olla rongiliikluse mõte, siis see, mis viib väga kiiresti ühest sihtkohast teise.

Poliitiliselt on Haapsalu raudtee igatahes kasulik, sest toob valijate hääli. Või olen ma küüniline?

Kindlasti toob valijate hääli. Aga täpselt samamoodi nagu mis iganes teine taoline projekt.

/…/

Merike Saks

Rahandusministeeriumi kantsleriks saav Merike Saks on varem töötanud Eesti Standardikeskuse tegevdirektori, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktori, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja, siseturu asekantsleri ning kantslerina ja Elroni juhina.

Allikas: ERR