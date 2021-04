Küllike Valk: kas õppida olema ilma või sõdida vastu?

Ridala ja Martna kirikuõpetaja Küllike Valk paneb pühapäeval rüü selga ja peab kirikus jutlust hoolimata sellest, et kirikuliste read jäävad koroonaajal hõredaks.

Ridala ja Martna kirikuõpetaja Küllike Valk, lihavõttepühad on kristliku maailma suurimad pühad, tähtsamad kui jõulud, mis tähistavad Kristuse sündi. Täna on suur reede, Kristuse ristisurma päev. Miks on surm tähtsam kui sünd?

Suur reede kuulub jadasse: ristisurma päev, vaikne laupäev, ülestõusmispüha. Suur reede on suur ja oluline, aga tähtsam on ülestõusmispüha. Jeesus Kristus võitis surma, lunastas inimeste patud. Tähtis on surma võitmine, mitte surm ise.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!