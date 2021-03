Eksperdid soovitavad: kuidas ennetada või ületada veebiväsimust?

Paljud töötajad on juba kuid või suisa aasta aega töötanud kodukontoris, pidades päevas mitmeid veebikoosolekuid.

Kuidas ennetada või leevendada veebiväsimust olukorras, kus kodukontori ajastule ei näi veel niipea lõppu tulevat?

Peaasi.ee tegevjuhi ja kliinilise psühholoogi Anna-Kaisa Oidermaa sõnul on koroonapandeemia aasta kasvatanud hüppeliselt veebiväsimuse teket, kuna suur osa töö- ja ka eraelust on kolinud veebi. „Päevad läbi veebikohtumistel olemine ning seejärel ka sõpradega vaid veebis suhtlemine tekitab inimestes veebiväsimust ning mõjub tuntavalt igaühe vaimsele tervisele,” ütles Oidermaa. Ta lisas, et veebiväsimus ei ole vaid moodne termin, vaid tegelik murekoht, millele üha rohkem tähelepanu pöörata, kuna iseloomult on see sarnane läbipõlemise ja vaimse kurnatusega.

Veebiväsimuse peamised tunnused on nii vaimne kui ka kehaline pingetunne, ärrituvus või ärevus, üldine väsimus, tülpimus, keskendumisraskused ja tunne, et teistega ei olda emotsionaalses kontaktis.

„Praeguseks on juba päris palju uuritud, et videopõhine koosolekute pidamine on väsitavam kui päriselus peetud kohtumised. Seda tasub kindlasti arvestada koosolekute planeerimisel ning leida võimalusi, kuidas töötajate päevad vaid veebikohtumisi täis ei oleks,” sõnas Oidermaa. Näiteks võiks mõelda, kas osa töönõupidamistest võiks pidada e-kirjade või telefoni-chat’i vahendusel, kas koosolekuid saab teha lühemaid või väiksemaks koosseisus, et kõik saaksid sõna võtta, või ehk võiks kaaluda ka mõne veebikohtumise ära jätmist.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!