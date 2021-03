Algor Streng sai pärandihoidja auhinna

Vormsilane Algor Streng on üks kolmest Eesti käsitöömeistrist, kes sai sel aastal rahvakunsti ja käsitöö liidult pärandihoidja auhinna.

„Algor on nii erakordselt tore, meeldiv ja kuldsete kätega meister,” ütles Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu juhatuse esimees Liina Veskimägi-Iliste.

Isa poolt põline vormsilane Algor Streng on meister mitmel alal. Leiba teenib ta peamiselt sepatööga, kuid on endale nime teinud ka paadimeistrina, valmistades traditsioonilisi Vormsi paate. Lisaks on ta rookatuste ehitaja ja kalamees. Just sepatöö ja paadiehituse traditsiooni alahoidmise ja edendamise eest Streng pärandihoidja auhinna pälvibki.

Streng ise on öelnud, et on suuresti iseõppija, sest ega kohapeal õpetajaid eriti pole ja nii püüab ta ise proovida ning katsetada.

Eesti rahvakunsti ja käsitöö liit andis sel aastal välja kolm pärandihoidja auhinda ja kõik laureaadid on meeskäsitöölised. Veskimägi-Iliste ütles, et kuigi praegu antakse välja pärandihoidja 2020 auhind, on just tänavune aasta kuulutatud käsitöö meeste aastaks, mille eesmärk avaldada lugupidamist käelistele oskustele ning tõsta esile tipptasemel, aga seni avalikkuse eest varju jäänud meistreid.

Pärandihoidja auhinda annab Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu ning Eesti rahvakultuuri keskus 1998. aastast välja esemelise rahvakunsti alalhoidmise ja edasiarendamise eest, elutöö või aasta jooksul saavutatud silmapaistvate tulemuste eest. Pärandihoidja tiitliga kaasneb Meelis Kriguli keraamiline kauss ja preemia Eesti kultuurkapitalilt.

Lisaks Strengile said tänavu pärandihoidja auhinna Margus Rebane Pärnust korvipunumise traditsiooni säilitamise ja edendamise eest ning Harjumaa meister Priit Halberg niplispitsi traditsiooni alalhoidmise ja edendamise eest.