Nädal tõi Läänemaale 80 uut nakatunut

Sel nädalal lisandus esmaspäevast reedeni Läänemaale 80 koroonaviirusega nakatunut. Sama ajaga analüüsiti 486 inimese koroonaproove ehk positiivsete testide osakaal oli 16,46%, mis on Eesti keskmisest madalam.

Enim lisandus Läänemaale haigestunuid teisipäeval – 26. Neljapäeval aga lisandus naktunuid vaid neli. Nädal varem lisandus sama ajaga 96 nakatunut.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 1130, Eestis keskmiselt 1452,5.

Tartu ülikooli juhitava reoveeseireuuringu sellenädalased tulemused näitavad koroonaviiruse leviku mõningast pidurdumist.

Möödunud nädalal olid pea kõigist Eesti suuremate asulate veepuhastusjaamadest kogutud proovid suure koroonaviirusesisaldusega. Sel nädalal on pea pooltes proovivõtukohtades viirusesisaldus langenud keskmisele tasemele. Haapsalu reoveest leidsid teadlased jätkuvalt palju koroonaviirust.

„Seda, kas tegu on püsiva languse alguse või ajutise võnkega, näitavad järgnevad nädalad. Lootus on, et ehk on meie kõigi ühised pingutused vilja kandmas ja viiruse levik hakkab vaikselt pidurduma,“ ütles uuringu juht, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tenson.