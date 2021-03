Haapsalus põles roog

Reedel kella 16 paiku said päästjad väljakutse Haapsalus Vee tänavale, kus põles roog. Tegemist oli selle kevade esimese maastikupõlenguga.

Päästeameti Haapsalu operatiivkorrapidaja Risto Roometi sõnul oli tegemist väikese tulekahjuga – põles umbes 50 m² roogu. Millest põleng alguse sai, pole teada. Küll aga näitab see, et tuleohtlik aeg on kätte jõudnud. „Kui varem võisid suitsukoni maha visata ja midagi ei juhtunud, siis nüüd see enam nii ei ole,” ütles Roomet.

Kuigi kulu põletamine on keelatud, on väiksemate ja suuremate kulupõlengute kustutamine päästjatele igakevadine töö. Enamasti saavad need tulekahjud alguse hooletust tuletegemisest või järelevalveta jäetud lõkkest. Igal kevadel korraldavad päästjad ka patrulle, et lõkketegemisel silma peal hoida.