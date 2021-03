Viive Ernesaks: üle 30 000 päeva klaveri taga

Täna, 27. märtsil saab 90-aastaseks Läänemaal Perakülas elav legendaarne klaverisaatja Viive Ernesaks.

Vikerraadio argipäevahommikune “Virgutusvõimlemine” kõlab endiselt Ernesaksa rütmis, ja seda väikeste pausidega juba aastakümneid.

Kolm aastat tagasi pälvis Ernesaks Läänemaa elutööpreemia. Tänavu valis Lääne-Nigula vald Ernesaksa Peraküla teatri loojana valla aukodanikuks. Lääne-Nigula valla vapimärgi andis Ernesaksale sünnipäeval üle Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Neeme Suur.

Viis aastat tagasi, oma 85. sünnipäeval ütles Ernesaks, et unistab Peraküla uuest lavast, kus ta lubas oma 90. sünnipäeval tantsu lüüa. Seda ta ka teeks, aga lava ei ole tänini.

“Aga unistan ma sellest, et me saaksime lava. Varikul ja igal pool on, aga meil ei ole, ja meil käib kõige rohkem rahvast! Praeguseni käib tuhatkond inimest, igal suvel, augusti esimesel laupäeval, maksimum on olnud kaks ja pool tuhat. Nüüd pole me oma näitemängu enam teinud, kutsume teisi, aga me ei saa enam kutsuda ka, sest inimesed kukuvad läbi lavalaudade. Projekt on meil valmis, rahataotlus on ka valmis, kui nüüd Kodukant Läänemaa meid ometi märkaks!

Kui see lava valmis saaks, siis oma 90. sünnipäeval läheksin ja tantsiksin selle lava peal. On ju ilus mõte?! Kui te sellest ei kirjuta, siis ma saan väga vihaseks!”

Aastaks 2016 olid Ernesaksal on külas käinud kõik Eesti presidendid – Lennart Meri, Arnold Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves. Toona sai arutatud, kes võiks olla järgmine president ja kas temagi tuleb. President Kersti Kaljulaid ei ole Ernesaksal seni külas käinud.

„Kui saja-aastane inimene on elanud umbes 36 500 päeva, siis Sina oma seitsmekümne viiega peaksid olema nii umbes 27 393,75 päeva vana. Et Sa hakkasid klaverit mängima viieaastaselt, siis lahutame need tühised 1826 päeva, ja jääb järele üle kahekümne viie ja poole tuhande päeva, mil oled saanud klaverit mängida, kedagi saata, teha helindusi ja nii edasi ja nii edasi. Mitukümmend tuhat päeva oled Sa mänginud, Viive, ja nüüd ma saan juba aru, kuidas Sa nende aastate jooksul oled nii palju jõudnud ja nii tohutult mänginud.”

(Katkend näitleja Peeter Tammearu kirjast Viive Ernesaksale 15 aastat tagasi, 75. sünnipäevaks.)

Nüüdseks on Ernesaks saanud klaverit mängida üle 30 000 päeva.