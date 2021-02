Haapsalu näitab valgusetendust

Haapsalu jättis sel aastal ära linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtu ning selle asemel pakutakse linnarahvale õhtul linnuses valgusetendust „Mis on õnn?”

Valgusetenduse on Eia Uusi muinasjutu “Seitsme maa ja mere taga” ainetel kokku pannud Endla teatri videoala juhtaja Argo Valdmaa. Tehnika selle näitamiseks toob kohale firma Evetech. Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbuse sõnul projitseeritakse valgusmäng kolme suure projektoriga linnuse müüridele toomkirikust kuni peaväravani. „Tallinnas on selliseid asju tehtud ka suurema arvu projektoritega, aga väljaspool Tallinna mitte,” ütles Parbus.

Et tehnika saaks üles sätitud, suletakse linnuseväravad 23. veebruaril kella 18st. Parbuse sõnul tehakse teisipäeva õhtul heliproove öörahu saabumise, ehk kella 23ni.

“Seal on valgusefektid, projektsioon, animatsioon seinale ja ka heli,“ rääkis Parbus. Valgusetenduses lööb näitlejana kaasa kaks Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilast. „Nad mängivad küll ühte ja sama noort naist, kuid kuna tegevus toimub eri kohtades, siis on vaja kahte inimest,” selgitas Parbus.

Kümmekonna minuti pikkust valgusetendust näidatakse 24. veebruari õhtul piiskopilinnuses kell 19-21.30 kuuel korral – igal täis- ja pooltunnil. Parbuse sõnul varem alustada ei saa, sest siis on väljas liiga valge. „Etendust saab teha poolteist tundi pärast päikese loojumist, kui kuma on taevast kadunud,” ütles ta. Teiselt poolt paneb piiri see, et pärast kl 22 ei tohi piirangute tõttu enam kontserte ja muid kogunemisi korraldada.

Parbus ütles, et neljapäeval kehtestatud uute piirangute tõttu pääseb linnuseõue korraga kuni kakssada viiskümmend inimest.

Pealinnuse väravad avatakse rahvale 10 minutit enne etenduse algust ja pärast selle lõppu lahkuvad vaatajad linnuseõuest väikese värava kaudu. Et ootamine mugavam oleks, on Parbuse sõnul kavas linnuse juures avada ka väike kohvik, kus pakutakse sooja teed. Kes kohapeale etendust vaatama tulla ei saa või ei taha, saab jälgida ülekannet esimesest valgusetendusest.

Linnale läheb valgusetendus Parbuse sõnul maksma umbes 15 000 eurot. „Seda on vähem kui läheks maksma iga-aastane linnapea ja volikogu esimehe vabariigi aastapäeva vastuvõtt,” ütles ta.