Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamisega tehti algust Martnas

Vabariigi aastapäeva tähistamine algas Läänemaal juba täna Martnas.

“Meil on aastapäeva tähistatud tavapärasest erineval ajal sellepärast, et ka kooliõpilased saaksid sellest osa võtta,” nentis Kaitseliidu Risti malevkonna pealik, Martna kandi mees Hardi Rehkalt. Järgmisel nädalal on õpilased juba koolivaheajal.

Martna kirikus pidas kirikuõpetaja Küllike Valk vabariigi 103. aastapäeva puhuks jumalateenistuse. Lauldi Eesti hümni, loeti luuletusi ning Rehkalt pidas pidupäevakõne.

Küllike Valk kutsus aastapäeva tähistama tulnud seltskonna Vabadussõja mälestussamba juurde, et asetada sinna mälestuspärjad ja -küünlad. “Mõtleme, et nende ohver ei ole olnud asjatu, me oleme tänulikud nendele, et täna me elame vabas oma riigis,” ütles Valk Vabadussõjas langenuid meenutades.

Martna Vabadussõja mälestussamba jalamile asetasid mälestuspärja ja -küünlad lasteaed, põhikool, Martna osavald ja Kaitseliit koos Naiskodukaitsega.

Järgmisena tähistatakse aastapäeva 23. veebruaril Nõva mälestussamba juures.

Eesti Vabariik 103

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamise tseremooniad Kaitseliidu Lääne maleva haldusalal.

Kaitseliidu Lääne maleva, Naiskodukaitse Lääne ringkonna, Noorte Kotkaste Lääne maleva ja Kodutütarde Lääne ringkonna liikmed osalevad Eesti vabariigi aastapäeva tähistamise sündmustel ja asetavad Vabadussõja mälestussammastele mälestuspärjad ja –küünlad.

19. veebruaril

kell 11.30 Martna Vabadussõja mälestussamba juures

23. veebruaril

kell 12 Nõva Vabadussõja mälestussamba juures

24. veebruaril

kell 7.30 pidulik lipuheiskamine Noarootsi vallamaja ees, kell 9.00 pärgade asetamine Noarootsi Vabadussõja mälestussamba juures

vallamaja ees, kell 9.00 pärgade asetamine Noarootsi Vabadussõja mälestussamba juures kell 7.44 pidulik lipuheiskamine Kärdla keskväljakul

keskväljakul kell 10 Lihula Vabadussõja mälestussamba juures

Vabadussõja mälestussamba juures kell 12 Läänlaste Vabadussõja mälestussamba juures Haapsalu lipuväljakul

lipuväljakul kell 12 Kullamaa Vabadussõja mälestussamba juures

Vabadussõja mälestussamba juures kell 12 Vormsi Vabadussõja mälestussamba juures

Vabadussõja mälestussamba juures kell 17 Lääne-Nigula Vabadussõja mälestussamba juures

Fotod: Urmas Lauri