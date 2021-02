Lääne-Nigula vald sai neli uut aukodanikku

Lääne-Nigula volikogu nimetas täna aukodanikuks neli auväärset vallakodanikku – Viive Ernesaksa, Aili Nõupuu, Jaanus Mägi ja Laine Belovasi.

Vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku anda valla aukodaniku tiitel neljale inimesele: Ernesaksale, Nõupuule, Mägile ja Belovasele.

Volikogu kultuurikomisjoni esimees Andres Kampmann ütles, et kuna valla tunnustamise statuut lubab aastas nimetada kuni kolm aukodanikku.

„Seega, et tõmmata joon vahele, oleks sobilik nelja hulgast välja valida kaks – Viive Ernesaks ja Aili Nõupuu, sest Jaanus [Mägi] ja Laine [Belovas] on mõlemad veel uljalt tööpõllul,” ütles Kampmann. Ta lisas, et seetõttu toetas ka volikogu kultuurikomisjon aukodaniku tiitli andmist Ernesaksale ja Nõupuule, sest nemad on mõlemad juba auväärsed pensionärid.

Volikogu esimees Neeme Suur aga tuli aga istungil välja ettepanekuga, teha tänavu erand ja anda välja neli aukodaniku tiitlit. „Võiks tunnustada kõiki nelja. Iseenesest meie tunnustamise kord seda võimaldab – reeglina on küll kuni kolm, kuid see ei välista rohkemate tiitlite väljaandmist,” selgitas Suur.

Pika vaidluse järel, millist ettepanekut peaks volikogu hääletama, otsustati lõpuks nelja aukodaniku kasuks. Selle otsuse poolt hääletas 19 volikoguliiget.

Kahe aukodaniku nimetamise poolt polnnud keegi.

Marek Topper tegi ettepaneku hääletada iga kandidaati eraldi ja selle ettepanekut poolt oli kolm volikogu liiget.

19 poolthäälega nimetati valla aukodanikuks Viive Ernesaks, Aili Nõupuu, Jaanus Mägi ja Laine Belovas.

Lääne-Nigula valla aukodanikud: